Матчи Единой лиги ВТБ начнутся со зрителями на трибунах

Баскетбольная Единая лига ВТБ планирует допустить зрителей на трибуны в матчах нового сезона. Об этом заявила генеральный директор турнира Илона Корстин. По ее словам, заполняемость арен будет зависеть от каждого региона отдельно.

«Чемпионат начнется с болельщиками на трибунах, вопрос в проценте посещаемости. Все зависит от региона: минимально это 10% от заполняемости арены, максимально — 50%. Но все может измениться в ближайшее время. Я надеюсь, это изменится к лучшему», — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Президент лиги Сергей Кущенко отметил, что окончательный регламент проведения соревнований будет готов ближе к стартовым матчам сезона.

Напомним, УНИКС свой первый матч в рамках Единой лиги ВТБ проведет 3 октября дома против казахстанской «Астаны».