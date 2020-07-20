Единая лига ВТБ представила календарь сезона 2020/21

Стали известны сроки проведения чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. Пресс-служба лиги опубликовала окончательный вариант календаря сезона 2020/21.

Чемпионат стартует 20 сентября матчем между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом». Завершение сезона намечено на 25 апреля 2021 года.

УНИКС свой первый матч проведет 3 октября дома против казахстанской «Астаны». Последнюю игру в регулярном первенстве казанцы также сыграют в «Баскет-холле». 25 апреля УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань».

Всего в новом сезоне примут участие 13 коллективов, в том числе четыре иностранных: казахстанская «Астана», польская «Зелена Гура», эстонский «Калев» и белорусский «Цмоки-Минск».

Напомним, ранее стали известны соперники казанского УНИКСа по групповому этапу Кубка Европы по баскетболу.