Нобоа, Макаров и Ларссон претендуют на награду лучшему игроку августа в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена пятерых претендентов на награду лучшему игроку августа.

В их число попал полузащитник «Рубина» Денис Макаров. В прошедшем месяце футболист казанской команды отметился четырьмя забитыми голами в шести матчах.

Также на награду претендуют вратарь «Динамо» Антон Шунин (6 игр, 4 сухих матча, 3 пропущенных мяча), полузащитник ЦСКА Константин Кучаев (6 игр, 4 гола, 1 голевая передача), игрок «Сочи» Кристиан Нобоа (6 игр, 4 гола, 1 голевая передача) и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (6 игр, 3 гола, 2 голевые передачи).

Итоговый победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и «Матч Премьера».

Подробнее о развитии карьеры Дениса Макарова можно почитать в материале «Реального времени».