«Расстрелять»: Ефремов на суде вынес себе вердикт

В Москве Пресненский суд завершил исследование доказательств по делу о пьяном смертельном ДТП актера Михаила Ефремова. Через два дня суд приступит к прению сторон.

Как сообщает «Комсомольская правда», на суде актер Михаил Ефремов, выслушав требования потерпевшей стороны, сам себе вынес вердикт: «расстрелять».

3 сентября стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение попросит наказания для подсудимого. После этого Ефремов выступит с последним словом.



Напомним, что авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee, по данным следствия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель машины Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремов на суде заявил, что не признает себя виновным в причинении смерти Захарову. Адвокат Эльман Пашаев настаивает, что за рулем машины в момент ДТП находился другой человек.

