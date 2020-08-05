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Актер Михаил Ефремов не признал вину в смерти курьера Захарова

12:04, 05.08.2020 1
Актер Михаил Ефремов не признал вину в смерти курьера Захарова
Фото: Википедия

Актер Михаил Ефремов на суде заявил, что не признает себя виновным в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — сказал Ефремов.

Его адвокат Эльман Пашаев выступил с просьбой к суду помочь им вспомнить события той ночи, передает ТАСС.

Ранее следователи передали в суд дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Авария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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