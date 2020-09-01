В Татарстане первоклассника наградили медалью «Доблесть и отвага» за спасение девочки

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В Чистополе сотрудники Следственного комитета на школьной линейке в честь 1 сентября вручили медаль «Доблесть и отвага» 7-летнему Радмиру Галимову, который спас 7-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мальчику вручили медаль и подарок, о котором он долго мечтал — велосипед.

28 июня в Чистополе Радмир увидел, как на его знакомую девочку напал мужчина. Рискуя жизнью, он бросился к ней на помощь, отвлек преступника от жертвы и смог позвать на помощь взрослых. В результате нападавший был задержан, а девочка спасена. Подвиг ребенка оценило руководство Следственного комитета РФ.



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