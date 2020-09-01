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В Нижнекамске первоклашек сводили в тир и рассказали о дактилоскопии

15:12, 01.09.2020
В Нижнекамске первоклашек сводили в тир и рассказали о дактилоскопии
Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске перед Днем знаний полицейские сводили будущих первоклашек в тир и экспертно-криминалистический отдел. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Будущие первоклассники примерили полицейскую амуницию: бронежилет и каску, каждому дали рассмотреть оружие и подержать его в руках. Особый интерес у детей вызвала дактилоскопическая экспертиза в экспертно-криминалистическом отделе.

Затем дети увидели выступление кинологов с дрессированными собаками. Также в игровой форме первоклассникам рассказали о правилах дорожного движения. В подарок дети получили наборы школьника.

Ранее Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дал старт республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В набор первоклассника, помимо канцелярских принадлежностей, вошел «Занимательный путеводитель по Болгару и Свияжску для детей и родителей».

Общество Татарстан
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