В Нижнекамске первоклашек сводили в тир и рассказали о дактилоскопии

Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске перед Днем знаний полицейские сводили будущих первоклашек в тир и экспертно-криминалистический отдел. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Будущие первоклассники примерили полицейскую амуницию: бронежилет и каску, каждому дали рассмотреть оружие и подержать его в руках. Особый интерес у детей вызвала дактилоскопическая экспертиза в экспертно-криминалистическом отделе.

Затем дети увидели выступление кинологов с дрессированными собаками. Также в игровой форме первоклассникам рассказали о правилах дорожного движения. В подарок дети получили наборы школьника.



Ранее Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дал старт республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В набор первоклассника, помимо канцелярских принадлежностей, вошел «Занимательный путеводитель по Болгару и Свияжску для детей и родителей».