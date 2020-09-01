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«Ак Барс» представил новую маркетинговую концепцию «Made In Tatarstan»

15:22, 01.09.2020
«Ак Барс» представил новую маркетинговую концепцию «Made In Tatarstan»
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» представил маркетинговую концепцию команды на предстоящий сезон-2020/21.

Вместо «Наш код 843» казанцы будут использовать креатив «Made In Tatarstan», или «Сделано в Татарстане», «Татарстанда Ясалган». Соответствующий видеоролик выложила пресс-служба казанского клуба.

Ранее «Ак Барс» несколько сезонов использовал фирменную концепцию «Айда».

Напомним, в обновленной форме команды на воротниковую часть нанесли надпись «Мин яратам сине, Татарстан», приуроченную к 100-летию ТАССР.

СпортХоккей Татарстан
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