«Ак Барс» представил новую маркетинговую концепцию «Made In Tatarstan»
Хоккейный клуб «Ак Барс» представил маркетинговую концепцию команды на предстоящий сезон-2020/21.
Вместо «Наш код 843» казанцы будут использовать креатив «Made In Tatarstan», или «Сделано в Татарстане», «Татарстанда Ясалган». Соответствующий видеоролик выложила пресс-служба казанского клуба.
Ранее «Ак Барс» несколько сезонов использовал фирменную концепцию «Айда».
Напомним, в обновленной форме команды на воротниковую часть нанесли надпись «Мин яратам сине, Татарстан», приуроченную к 100-летию ТАССР.СпортХоккей Татарстан
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