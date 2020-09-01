Скончался экс-тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Милош Ржига

Чешские СМИ распространили информацию о смерти чешского тренера Милоша Ржиги после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что специалист был госпитализирован в одну из клиник в Праге из-за проблем со здоровьем.

Ржиге был 61 год. В последнее время он руководил сборной Чехией, вместе с которой должен был отправиться на чемпионат мира в мае 2020 года, отмененного из-за коронавируса.

В конце прошлого сезона сообщалось, что Ржига может сменить Николая Цулыгина на посту главного тренера «Салавата Юлаева». В России он также работал в московском «Спартаке», питерском СКА и омском «Авангарде».