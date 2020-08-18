Экс-тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Ржига госпитализирован

Бывший тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Милош Ржига госпитализирован в одну из клиник в Праге из-за проблем со здоровьем, сообщает isport.blesk.cz.

По данным источника, состояние тренера ухудшилось, он находится под наблюдением врачей в Институте клинической и экспериментальной медицины. О конкретных причинах госпитализации неизвестно.

Московский «Спартак» поддержал госпитализированного Ржигу, опубликовав сообщение в поддержку тренера в своих соцсетях.

В конце прошлого сезона сообщалось, что Ржига может сменить Николая Цулыгина на посту главного тренера «Салавата Юлаева».