Новости спорта

14:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экс-тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Ржига госпитализирован

12:53, 18.08.2020
Экс-тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Ржига госпитализирован
Фото: hcslovan.sk

Бывший тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Милош Ржига госпитализирован в одну из клиник в Праге из-за проблем со здоровьем, сообщает isport.blesk.cz.

По данным источника, состояние тренера ухудшилось, он находится под наблюдением врачей в Институте клинической и экспериментальной медицины. О конкретных причинах госпитализации неизвестно.

Московский «Спартак» поддержал госпитализированного Ржигу, опубликовав сообщение в поддержку тренера в своих соцсетях.

В конце прошлого сезона сообщалось, что Ржига может сменить Николая Цулыгина на посту главного тренера «Салавата Юлаева».

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем