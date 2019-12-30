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Ржига опроверг слухи, что возглавит «Салават Юлаев»

09:04, 30.12.2019
Ржига опроверг слухи, что возглавит «Салават Юлаев»
Фото: hcslovan.sk

Тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига опроверг слухи о том, что в ближайшее время может возглавить «Салават Юлаев».

«Прочитал в каком-то российском издании, что буду работать в «Салавате», но я никуда не собираюсь», — сказал Ржига.

Отметим, что подобные слухи начали появляться в СМИ перед матчем уфимской команды против казанского «Ак Барса» в швейцарском Давосе. После игры в «Реальном времени» вышел материал с объяснениями откуда берутся подобные новости о Милоше Ржиге в Уфе.

После 42 проведенных матчей в текущем сезоне «Салават Юлаев» набрал 47 очков и занимает 7-ю строчку в Восточной конференции КХЛ.

СпортХоккей Башкортостан
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