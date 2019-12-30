Ржига опроверг слухи, что возглавит «Салават Юлаев»

Тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига опроверг слухи о том, что в ближайшее время может возглавить «Салават Юлаев».

«Прочитал в каком-то российском издании, что буду работать в «Салавате», но я никуда не собираюсь», — сказал Ржига.

Отметим, что подобные слухи начали появляться в СМИ перед матчем уфимской команды против казанского «Ак Барса» в швейцарском Давосе. После игры в «Реальном времени» вышел материал с объяснениями откуда берутся подобные новости о Милоше Ржиге в Уфе.

После 42 проведенных матчей в текущем сезоне «Салават Юлаев» набрал 47 очков и занимает 7-ю строчку в Восточной конференции КХЛ.