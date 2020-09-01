Шарипзянов: «Скорее всего, агент разговаривал с «Ак Барсом», но до меня это не дошло»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал об интересе к нему со стороны казанского «Ак Барса». По его словам, он лично не получал предложений из Казани.

— Если честно, сам лично я ничего не слышал, кроме предметного интереса «Авангарда» — пару раз разговаривал с его представителями. А так на меня лично никто оттуда не выходил. Насчет агента не знаю, возможно, он и разговаривал с «Ак Барсом». Даже, скорее всего, разговаривал, но до меня это не дошло, — сказал Шарипзянов корреспонденту «Реального времени».

В прошлом сезоне Шарипзянов выступал за «Нефтехимик» и был капитаном команды. В межсезонье сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны «Ак Барса», но он в итоге оказался в омском «Авангарде».

В «Реальном времени» вышло развернутое интервью с бывшим защитником «Нефтехимика» Дамиром Шарипзяновым.