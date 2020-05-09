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Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов перешел в «Авангард»

12:21, 09.05.2020
Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов перешел в «Авангард»
Фото: hawk.ru

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов стал игроком «Авангарда». Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

24-летний хоккеист подписал с новой командой трехлетний контракт.

После окончания соглашения с «Нефтехимиком» Шарипзянов находился в статусе ограниченно свободного агента. Поэтому, по условиям сделки, нижнекамский клуб получит денежную компенсацию за уход игрока.

В минувшем сезоне Шарипзянов провел за «Нефтехимик» 64 матча и набрал 26 (5+21) очков. Игрок стал самым результативным защитником своей команды и удостоился вызова в сборную России на этап Евротура.

СпортХоккей Татарстан
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