Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов перешел в «Авангард»

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов стал игроком «Авангарда». Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

24-летний хоккеист подписал с новой командой трехлетний контракт.

После окончания соглашения с «Нефтехимиком» Шарипзянов находился в статусе ограниченно свободного агента. Поэтому, по условиям сделки, нижнекамский клуб получит денежную компенсацию за уход игрока.

В минувшем сезоне Шарипзянов провел за «Нефтехимик» 64 матча и набрал 26 (5+21) очков. Игрок стал самым результативным защитником своей команды и удостоился вызова в сборную России на этап Евротура.