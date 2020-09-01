«Нефтехимик» не рассматривал вариант возвращения Якупова

«Нефтехимик» не интересовался возможностью возвращения в клуб нападающего Наиля Якупова нынешним летом. Об этом сообщил директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

«Якупов — яркий игрок, наш воспитанник. Он бы украсил и усилил любую команду, включая нашу. Но мы не обсуждали вопросы его участия в составе «Нефтехимика».

В первую очередь по финансовым вопросам. Ведь хороший, качественный игрок стоит соответствующих денег. Мы не готовы потянуть такой контракт, но в целом у меня самые лучшие отзывы по его игре. Желаю ему успешного сезона», — сказал Ларионов.

Напомним, по окончании прошлого сезона Якупов из питерского СКА перешел в подмосковный «Витязь», а оттуда в хабаровский «Амур». Также его будущее связывали с переходом в «Нефтехимик» или «Ак Барс». Генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов позже признался, что стороны вели разговор с форвардом, но клуб не смог согласовать контракт хоккеиста.