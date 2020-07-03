Генменеджер «Ак Барса»: «Вели переговоры по Якупову, но цена вопроса нас не устроила»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил о ходе переговоров по нападающему «Амура» Наилю Якупову. Казанцы пытались договориться с питерским «СКА» об обмене игрока.

«Где-то полтора месяца назад я выходил на связь с Наилем и его агентом. Тогда он еще играл за СКА и сказал, что попытается проявить себя в Санкт-Петербурге. Но его контракт тогда мы потянуть не смогли бы. У нас были определенные переговоры со СКА по обмену, но цена вопроса и варианты, которые нам предлагали, нас не устроили», — заявил Якубов.

Ранее сообщалось об интересе к Якупову со стороны двух команд из Восточной конференции КХЛ. В частности, хоккеист уже ведет переговоры с казанским «Ак Барсом». Тренер «Амура» Александр Юдин уже подтвердил возможность обмена игрока.

Подробнее о переходе Якупова в хабаровский клуб и о дальнейших его перспективах можно почитать в материале «Реального времени».