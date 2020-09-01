Жители Казани потребовали ликвидировать мусорные полигоны возле города из-за неприятных запахов
В Казани жители микрорайона Азино, а также нескольких поселков вдоль Мамадышского тракта уже несколько месяцев жалуются на запахи сероводорода и метана. Они потребовали приостановить деятельность мусорных полигонов «Восточный» и КЭК.
Специалисты Минэкологии Татарстана провели несколько проверок, но превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.
Оператор «Восточного» ООО «УК ПЖКХ» утверждает, что захоронение отходов проходит по стандартам и выбросов веществ в воздух не происходит.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым