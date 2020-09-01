Новости общества

07:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Казани потребовали ликвидировать мусорные полигоны возле города из-за неприятных запахов

06:42, 01.09.2020
Жители Казани потребовали ликвидировать мусорные полигоны возле города из-за неприятных запахов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани жители микрорайона Азино, а также нескольких поселков вдоль Мамадышского тракта уже несколько месяцев жалуются на запахи сероводорода и метана. Они потребовали приостановить деятельность мусорных полигонов «Восточный» и КЭК.

Специалисты Минэкологии Татарстана провели несколько проверок, но превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

Оператор «Восточного» ООО «УК ПЖКХ» утверждает, что захоронение отходов проходит по стандартам и выбросов веществ в воздух не происходит.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем