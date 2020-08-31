Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко и еще трем десяткам белорусских чиновников

МИД Латвии объявил о введении персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников. Им запретили въезд в страну.

По данным министерства, они «своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов.

Такие же ограничения ввели МИД Литвы и МИД Эстонии.

О том, что МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну, стало известно 10 дней назад.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) также введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов».