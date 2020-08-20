МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что имя президента Белоруссии Александра Лукашенко предложено внести в список тех, кому запрещен въезд на территорию страны.
По словам представителя МИДа Литвы, в списке значатся 32 фамилии, в числе которых — Александр Лукашенко, должностные лица из ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии Белоруссии.
Сейчас перечень находится на утверждении МВД Литвы, передает RT.
Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым