МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что имя президента Белоруссии Александра Лукашенко предложено внести в список тех, кому запрещен въезд на территорию страны.

По словам представителя МИДа Литвы, в списке значатся 32 фамилии, в числе которых — Александр Лукашенко, должностные лица из ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии Белоруссии.

Сейчас перечень находится на утверждении МВД Литвы, передает RT.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов».

