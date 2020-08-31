Бывший судья РПЛ вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов вызвал экс-футболиста сборной России Романа Широкова на бой по правилам ММА.

«Я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Поэтому, Роман, я тебя вызываю со всеми причандалами, с секундантами. Я сниму ринг, вызову врачей, потому что я постараюсь, чтобы ты на своих ногах оттуда не ушел. Если ты такой крутой, ты должен принять мой вызов», — заявил Федотов.

Напомним, Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами. На следующий день Широков принес извинения пострадавшему. Чуть позже Данченков написал заявление в полицию.

По данным адвоката пострадавшей стороны, Широкову грозит лишение свободы до 10 лет за избиение судьи.