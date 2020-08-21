Адвокат: «Широкову грозит до 10 лет тюрьмы за покушение на убийство судьи»

Бывшему игроку сборной России Роману Широкову грозит лишение свободы до 10 лет за избиение судьи. Об этом заявил адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, которого избил экс-футболист.

Сторона истца квалифицировала действия Широкова как покушение на убийство.

«Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео — благо много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове... Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой», — сказал Островский.

Также представители судьи ожидают для Широкова административную ответственность за оскорбление и хулиганство. По мнению Островского, по данным статьям экс-футболисту может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Статья очень большая и серьезная. 105-я статья через 30-ю — покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще — (наказание) от 20 лет. Реально — это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», — сказал Островский.

Напомним, Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами. На следующий день Широков принес извинения пострадавшему. Чуть позже Данченков написал заявление в полицию.

Отметим, что Широков выступал в составе команды телеканала «Матч ТВ», где он работает приглашенным экспертом по РПЛ.