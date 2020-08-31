В соцсетях показали окрасившийся в цвета татарского флага ниагарский водопад

В социальных сетях показали, как на 30 августа Ниагарский водопад подсветили красным, белым и зеленым. Цветами татарского флага его окрасили в честь Дня республики и 100-летия ТАССР.

Напомним, что этого добилась Ассоциация татар Монреаля. Подобную акцию активисты устраивают уже не первый раз.

В Петербурге представители татарской диаспоры выстрелили из пушки Петропавловской крепости в честь 100-летия ТАССР.