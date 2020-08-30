Татары Петербурга отметили 100-летие ТАССР выстрелом из пушки Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге поздравили Татарстан с Днем республики. В честь 100-летия ТАССР ветераны, представляющие татарскую диаспору, выстрелили из пушки Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости.
Такое поздравление стало инициативой постоянного представительства республики в Петербурге, пишет в Instagram постпред Татарстана в Санкт-Петербурге Ренат Валиуллин.
Произвести выстрел доверили блокаднику, писателю, краеведу Рахиму Теляшову, автору книг о питерских татарах Альмире Тагирджановой и меценату Шамилю Алюшеву.Общество Татарстан
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