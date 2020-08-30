Новости общества

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татары Петербурга отметили 100-летие ТАССР выстрелом из пушки Петропавловской крепости

13:43, 30.08.2020
Татары Петербурга отметили 100-летие ТАССР выстрелом из пушки Петропавловской крепости
Фото: instagram.com/renat.valiullin.tatar

В Санкт-Петербурге поздравили Татарстан с Днем республики. В честь 100-летия ТАССР ветераны, представляющие татарскую диаспору, выстрелили из пушки Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости.

Такое поздравление стало инициативой постоянного представительства республики в Петербурге, пишет в Instagram постпред Татарстана в Санкт-Петербурге Ренат Валиуллин.

Произвести выстрел доверили блокаднику, писателю, краеведу Рахиму Теляшову, автору книг о питерских татарах Альмире Тагирджановой и меценату Шамилю Алюшеву.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также