Сегодня Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана

Фото: скриншот

Сегодня в честь 100-летия ТАССР Ниагарский водопад вновь окрасится в цвета флага Татарстана. Об этом сообщает Instagram-аккаунт ассоциациитатар Монреаля.

«Канада татарларының матур, берләштерә торган гадәте туа башлаган: 30нчы август көнне Ниагара шарлавыгында курешу, чын куңелдән бәйрәм иту!» (перевод: «У татар Канады начала зарождаться объединяющая традиция: встречаться 30 августа на Ниагарском водопаде и праздновать от всей души!») — говорится в описании к постеру.

«It's vertiacal because we NEVER GIVE UP» («Он вертикальный, потому что мы никогда не сдаемся»), — гласит надпись на постере, размещенном в Instagram.

Напомним, что в прошлом году в День республики Ниагарский водопад впервые окрасили в цвета флага Татарстана. Инициатором выступил руководитель Ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов