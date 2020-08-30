Слуцкий — об отсутствии ВАР на матчах «Рубина»: «Она должна работать на всех матчах»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Тамбовом» (2:2) в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Рулевой казанцев считает, что игра прошла по сценарию его команды.

— Игра прошла по тому сценарию, который мы и предполагали. «Тамбов» большую часть времени оборонялся, пытался играть на контратаках, мы атаковали, пытались создавать моменты. К сожалению, нам пришлось дважды отыгрываться. К счастью, это удалось, а к сожалению, что мы пропускали, и это повлияло на итоговый результат, — заявил Слуцкий.

На матчах «Рубина» в РПЛ уже второй раз подряд отсутствовала система видеоповторов. По словам Слуцкого, ему спокойнее, когда на игре работает система ВАР и арбитры могут воспользоваться повторами.

— Системы ВАР нет на втором матче «Рубина» подряд. Вам работается спокойнее в таких условиях?

— Нет. Я не хочу сейчас открывать тему судейства, но мне кажется, были моменты, которые ВАР какие-то решения арбитра мог или исправить, или помочь. Я не говорю, в одну или другую сторону, я просто говорю о том, что, если система есть, она должна работать на всех матчах, — считает Слуцкий.

Встреча между «Рубином» и «Тамбовом» завершилась ничейным результатом. На голы футболистов гостей Александра Карапетяна и Павла Карасева, казанцы ответили двумя точными ударами Джордже Деспотовича. Для сербского форварда «Рубина» эти мячи стали дебютными в составе нового клуба.

После шести проведенных туров в активе команды Леонида Слуцкого стало восемь очков. «Рубин» делит восьмую строчку в турнирной таблице с московским «Локомотивом».