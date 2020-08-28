На матче «Рубина» второй тур подряд не будет системы ВАР
На матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Тамбов» не будет использована система видеоповторов ВАР. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Это уже второй матч на стадионе «Ак Барс Арена» подряд, на котором не будет системы ВАР. Ранее без видеоповторов прошла игра против «Уфы» (3:0).
Судить встречу казанцев с «Тамбовом» доверено бригаде арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Подробнее о предыдущем матче «Рубина» без системы ВАР можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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