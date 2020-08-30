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Минниханов посетил фестиваль современной татарской культуры Tat Cult Fest

17:55, 30.08.2020
Минниханов посетил фестиваль современной татарской культуры Tat Cult Fest
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в казанском Кремле фестиваль современной татарской культуры Tat Cult Fest. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В мероприятии также приняли участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер Татарстана — председатель нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев и министр культуры республики Ирада Аюпова.

Минниханов ознакомился с выставкой одежды и аксессуаров молодых татарских дизайнеров, осмотрел арт-инсталляции, посвящённые 100-летию ТАССР и посетил детскую площадку «Шаян-ТВ».

На Tat Cult Fest президент Татарстана прибыл на мотоцикле «Урал».

ОбществоКультура Татарстан
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