Министр энергетики России заразился коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

Тест на коронавирус у главы Минэнерго Александра Новака оказался положительным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина.



«Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Сообщается, что во время поездки Мишустина на Дальний Восток тест на коронавирус оказался положительным и у журналистов «правительственного пула». Несколько журналистов в Петропавловске-Камчатском были изолированы и под контролем врачей доставлены в Москву бортом МЧС.

Пять дней назад тест подтвердил коронавирус у вице-премьера России, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Коронавирусом болел сам Мишустин, а также несколько министров.