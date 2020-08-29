Минниханов и Комаров наградили выдающихся жителей Татарстана

Сегодня в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан 42 выдающимся жителям республики.



— То, что было сделано предыдущими поколениями до нас, и то, что мы сегодня вместе делаем в республике, имеет положительный результат. Мы видим, что все делается во благо нашей страны, в том числе и в нашем регионе. И в этом огромная доля вашего труда. Каждый на своем участке совершает добрые дела во благо нашей республики и России в целом. Мы гордимся вами, — говорил Минниханов на церемонии.

А Игорь Комаров поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР:

— Хочу поздравить вас с замечательным праздником. Это важная дата и хорошая возможность отметить ваши достижения и поблагодарить вас за талант и работу, за вклад в укрепление государства, выполнение задач, стоящих перед республикой.

Ветеран нефтяной промышленности, член совета директоров «Татнефти» Рафаиль Нурмухаметов получил орден Александра Невского. Начальник Управления судебного департамента при Верховном суде РФ в РТ Зявдат Салихов и артист ТГАТ им. Г. Камала Ринат Тазетдинов были награждены орденом Дружбы.

Начальника регионального отделения «Юнармии» Александра Бородина отметили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», а маэстро Александр Сладковский получил звание «Народный артист РТ».

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, председатель ВС РТ Геннадий Баранов и другие выдающиеся граждане республики получили медали «100 лет образования ТАССР».

