Студент из Набережночелнинского КФУ пожаловался на то, что его не выпускают из общежития

Фото: Набережные Челны Life

Студент из Набережночелнинского института КФУ пожаловался на то, что его выпускают из общежития лишь на 1 час в день. Анонимную жалобу опубликовали в группе «Набережные Челны Life» «ВКонтакте».

По его словам, студентов, проживающих в общежитии, практически перестали выпускать на улицу с 28 марта.

«Нас никуда не выпускают, а если выпускают, то лишь на 1 час и в определенный промежуток времени: 1—2 курсы с 14.00—16.00, 3—4 курсы с 17.00—18.00. <…> Нам даже рядышком без записи в журнале выходить нельзя, да и мы не выходим, чтобы потратить свой час правильно», — сообщил студент.

В случае если студенты задерживаются на улице дольше часа, на них «пишут акты» и угрожают выселением.

«У меня не осталось денег практически, снимать квартиру я не осилю, вы моя последняя надежда хоть как-то повлиять на нашу глупую администрацию», — написал аноним.

В мае директор Института передовых образовательных технологий КФУ Светлана Коненкова рассказала «Реальному времени» о том, что показал опыт онлайн-обучения в Казанском федеральном университете.

