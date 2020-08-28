Прокуратура проверит информацию о нехватке мест для иностранных студентов в общежитиях КФУ

Прокуратура Татарстана начала проверку информации о нехватке для иностранных студентов Набережночелнинского филиала КФУ мест в общежитиях. По предварительной информации, администрация института выселила студентов, имеющих неудовлетворительные оценки.

Ранее СМИ сообщили, что в Набережных Челнах около 600 иностранных студентов КФУ устроили пикет из-за нехватки мест в общежитиях. Студентам администрация университета объяснила ситуацию недобором баллов (в общежитиях КФУ действует балльно-рейтинговая система, — прим. ред.). Иностранцы жалуются, что им негде жить и невозможно оформить временную регистрацию.



Ранее студент из Набережночелнинского института КФУ пожаловался на то, что его выпускают из общежития лишь на 1 час в день.

