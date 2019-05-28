В Казани построят новое общежитие на 8—9 тысяч человек

В Казани собираются построить новое общежитие вместимостью около 8—9 тысяч человек для студентов Казанского федерального университета.

«Это общежитие, конечно же, не будет собственностью университета, но оно будет передаваться ему на определенных условиях», — сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров на встрече сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой с региональными экспертами, об этом пишет «Татар-информ».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил 630,7 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса «Деревня Универсиады», который используется КФУ, для обеспечения проживания участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани.