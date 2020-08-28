Эксперт рассказала, какие автомобили казанцы чаще всего берут в аренду

В этом году в Казани появилась новая услуга — подписка на автомобиль. Новую машину можно взять у дилера в аренду за определенную сумму в месяц. Руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова рассказала «Реальному времени», какие модели пользуются спросом у жителей столицы Татарстана.



«Во всех городах наибольшим спросом пользуются кроссоверы Santa Fe и Tucson. В Казани, помимо них, популярностью пользуется новый седан Hyundai Sonata», — заметила она.



Казанцы, как и большинство клиентов сервиса по России, предпочитают долгосрочную подписку сроком на один год. Однако рост продаж фиксируется и по другим тарифным планам. Например, популярностью пользуются тариф Country (от дня до месяца) и сезонный тариф Leto.



Подробнее о сервисах подписки на автомобили, которые работают в столице Татарстана и о самых выгодных их предложениях — в обзоре «Реального времени».