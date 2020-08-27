В Татарстане выявили загрязнение почвы гудроном

В Татарстане экологи выявили сброс гудрона в почву. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Загрязненный гудроном участок нашли в Мамадышском районе Татарстана. Общая площадь загрязнения участка составила 83 кв. м, объем — 5,81 куб. м.

Сообщается, что инспекторы составили в отношении должностного лица административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Экологами выдано представление об устранении нарушения.



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