Новости общества

21:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили загрязнение почвы гудроном

20:32, 27.08.2020
В Татарстане выявили загрязнение почвы гудроном
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане экологи выявили сброс гудрона в почву. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Загрязненный гудроном участок нашли в Мамадышском районе Татарстана. Общая площадь загрязнения участка составила 83 кв. м, объем — 5,81 куб. м.

Сообщается, что инспекторы составили в отношении должностного лица административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Экологами выдано представление об устранении нарушения.

Ранее в Татарстане за слив канализационных стоков компанию оштрафовали почти на четверть миллиона.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также