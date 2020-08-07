В Татарстане за слив канализационных стоков компанию оштрафовали почти на четверть миллиона

Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии РТ выявили разлив канализационных стоков в почву и в ручей на территории одного из предприятий в городе Агрызе. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Было установлено, что из канализации на территории предприятия была выведена труба, по которой загрязненная вода попадала сначала на землю, а затем стекала в ручей. Канализационными стоками загрязнено 16 кв. метров.

Специалисты отобрали пробы почвы и воды. Превышение железа выявлено в 3 раза, превышение по анионным поверхностно-активным веществам — в 2,8 раза. В воде содержание марганца превышено в 8,8 раз, анализы по биохимическому потреблению кислорода (БПК) показали превышение в 1,8 раза.

В отношении юрлица составлен административный протокол, вынесен штраф на сумму 240 тыс. рублей. Сток канализационных вод устранен.



Ранее за сброс неочищенных стоков в реку Шемелку татарстанскую компанию оштрафовали на 80 тыс. рублей.

