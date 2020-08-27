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В Татарстане 160 жителей вывели из зоны подтопления, благодаря ремонту плотин

20:20, 27.08.2020
В Татарстане 160 жителей вывели из зоны подтопления, благодаря ремонту плотин
Фото: eco.tatarstan.ru

В Заинском районе Татарстана завершили капремонт гидротехнических сооружений в селах Бегишево и Нижнее Бишево. Благодаря ремонту 160 жителей выведены из зоны затопления.

В Нижнем Бишево плотина была возведена в 1973 году, а в селе Бегишево — в 1977-м. Оба объекта нуждались в ремонте. Во время паводка 160 человек, а также сельский клуб, магазин, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры попадали в зону возможного затопления.

На сооружениях выполнен капитальный ремонт земляной плотины, водосброса и водоспуска. На объекте в селе Нижнее Бишево дополнительно восстановили дренажное устройство и ледозащиту, рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее на реке Каме ускорили работы по реконструкции на Красноключинской дамбе.

Общество Татарстан
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