Реконструкцию Красноключинской дамбы в Татарстане планируют завершить раньше срока

На реке Кама будут ускорены работы по реконструкции на Красноключинской дамбе. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Всего на реализацию проекта республикой выделено 417 млн рублей, 483,8 млн рублей — федеральные средства. Средства выделены уже в этом году, что позволит ускорить работы и закончить их в конце осени.

Дамба позволит вывести из зоны возможного затопления три населенных пункта, детские оздоровительные лагеря, садово-огородные участки и более 100 объектов инженерной инфраструктуры.



Ранее в Нижнекамске завершили работы по забивке шпунтов на месте реконструкции Красноключинской дамбы на левом берегу Камы.