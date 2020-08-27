Азеведо и Галиев вернулись к тренировкам «Ак Барса»

Нападающие «Ак Барса» Джастин Азеведо и Станислав Галиев приступили к тренировкам с основным составом казанцев.

Оба хоккеиста появились в кадре видеозаписи, которую выложила пресс-служба клуба в аккаунте в Instagram.

Азеведо, Галиев и еще несколько легионеров команды пропустили матчи предсезонного Кубка чемпионов в Казани. В конце турнира главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о причинах отсутствия некоторых хоккеистов.

Напомним, генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов подтвердил случаи заражения коронавирусом в стане команды.