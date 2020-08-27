Генменеджер «Ак Барса» рассказал о случаях заражения коронавирусом в команде

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о случаях заражения коронавирусом в казанской команде.

«В первую очередь, говорить о таком публично не очень правильно по отношению к людям. Думаю, о своих диагнозах, не связанных с событиями на льду, человек имеет право и не рассказывать, это личная информация.

Что касается наших случаев — у всех все по-разному, и не всегда есть точная информация. Писали про Дмитрия Квартальнова, у которого какой-то тест дал ложноположительный результат, но все тесты перепроверяются. И его следующие результаты в двух клиниках были отрицательными. Бывают сбои, бывают не те симптомы, бывает протекание без симптомов», — сказал Якубов.

Ранее в некоторых источниках сообщалось, что контрольные матчи «Ак Барса» против московского «Динамо» и ЦСКА не состоялись из-за положительных тестов на COVID-19 иностранных лидеров казанского клуба.

Чуть позже в прессе появилась информация о возможном заражении коронавирусом главного тренера Дмитрия Квартальнова. Но на следующий день журналист «Спорт-Экспресса» опубликовал фотографию с отрицательными результатами теста рулевого казанцев.

Несмотря на все слухи о заболевших в составе «Ак Барса», казанская команда смогла провести предсезонный Кубок чемпионов в Казани. При этом несколько лидеров команды пропустили турнир из-за неназванных обстоятельств.