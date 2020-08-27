Рафик Якубов: «Еще бы 100 миллионов под потолок — и «Ак Барс» взял бы Войнова или Нестерова»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил о желании казанского клуба подписать еще одного защитника. По его словам, в команде ощущается нехватка игроков обороны. Однако из-за жесткого потолка зарплат «Ак Барс» вынужден экономить.



— Вы лично перебор игроков видите в атаке или в обороне?

— В нападении. Если говорить про оборону, то еще от одного защитника мы бы не отказались. Пока у нас восемь опытных защитников и Журавлев, который получил травму. Тогда как в атаке шесть троек вырисовывается. Оставим, наверное, пять. Но в сезоне всем молодым ребятам дадим шанс.

Я двумя руками за жесткий потолок зарплат, и наш клуб голосовал за уровень в 900 миллионов. Хотя если бы было еще 100 миллионов в потолке, мы бы с удовольствием взяли топового защитника вроде Вячеслава Войнова или Никиты Нестерова, — сказал Якубов.

Отметим, что на данный момент Войнов и Нестеров находятся без клубов. Ведущие защитники сборной России по окончании прошлого сезона планировали уехать в НХЛ, но из-за пандемии коронавируса они не смогли устроиться в новую команду.

Ранее Рафик Якубов рассказал о ситуации с положительными тестами на COVID-19 в «Ак Барсе».