Второй в 2020 году долгострой в Челнах получил положительное заключение о соответствии

Вчера в Набережных Челнах 10-этажный жилой дом №65-10, построенный в 65-м комплексе жилого района «Яшьлек», получил положительное заключение о соответствии от Госстройнадзора Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство дома было приостановлено в 2014 году. Он входил в число проблемных объектов долевого строительства и был включен в Единый реестр проблемных объектов.

На данный момент на придомовой территории обустроены тротуары, детская площадка и проведено озеленение участка. Дом рассчитан на 126 квартир.



Напомним, что первый набережночелнинский долгострой в этом году ввели в эксплуатацию 11 августа. Это 17-этажный дом в 65-м комплексе жилого района «Яшьлек».