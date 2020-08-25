В Челнах собираются окончательно решить проблему обманутых дольщиков

26 августа 109 дольщиков дома 65/10 начнут получать долгожданные ключи от квартир. Десятиэтажный жилой дом достроен и введен в эксплуатацию. Завершение строительства проблемного объекта вела компания «Евростиль» под руководством Ильнара Гайсина. Готовность дома к заселению проверил мэр Челнов Наиль Магдеев.



Про Гайсина он сказал: «Он свои деньги — 200 млн рублей, направил на то, чтобы решить проблему обманутых дольщиков».



Еще Магдеев посетил дом 63/09, где квартиры получают 25 обманутых дольщиков из дома 65/03. Сейчас ключи получили уже 19 семей. Жилплощадь обманутым дольщикам предоставила компания «Домкор», сообщается на официальном сайте города.

Мэр отметил, что на 1 января 2015 года было 939 обманутых семей: «Мы взялись за решение проблемных домов, которые были заморожены в 2008, 2010 годах. Самый трудный из всех вопросов, которые мы решали за эти шесть лет, — это вопрос обманутых дольщиков. Мы искали выход и нашли его. Мало таких городов, которые за такой короткий промежуток времени решают такие серьезные проблемы».

Ранее уже сообщалось о планах решить проблему обманутых дольщиков в Челнах во II квартале 2020 года.