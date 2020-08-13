В Набережных Челнах ввели в эксплуатацию первый в этом году долгострой в Татарстане

Фото: Госстройнадзор РТ

В Набережных Челнах ввели в эксплуатацию первый долгострой в Татарстане в 2020 году. Это 17-этажный дом в 65-м комплексе жилого района «Яшьлек». Об этом сообщил Фонд дольщиков Татарстана.

Распоряжение на ввод в эксплуатацию было подписано 11 августа. В ближайшее время 83 семьи получат ключи от своих квартир.

Достраивал проблемный дом ООО «Инвестор» (ГК «Профит») при содействии Фонда поддержки дольщиков Татарстана. Взамен застройщику был предоставлен компенсационный земельный участок (4,6 га), а также направлены средства жилищно-строительного кооператива.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 17-этажный дом в 65-м комплексе жилого района «Яшьлек» получил заключение о соответствии.

