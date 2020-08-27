Путин даст большое интервью

Президент России Владимир Путин даст интервью по актуальным темам. Его покажут сегодня, 27 августа, в 14.00 на канале «Россия 24».

Беседовать с главой государства будет телеведущий Сергей Брилев.

Последний раз Владимир Путин давал интервью в конце июня программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Тогда он рассказал, как относится к критике в свой адрес, ответил на претензии к поправкам в Конституцию и объяснил, почему никогда не летает с премьер-министром на одном самолете.