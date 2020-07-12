Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес.

По его словам, знать всю палитру оценок и мнений — полезно. Путин признался,что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается.

«Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин подчеркнул, несмотря на то, что он прислушивается к предложениям, это не значит, он будет «реализовывать то, что услышал».

В июне Владимир Путин ответил на критику поправок в Конституцию. Президент страны не согласился с мнением о том, что поправки в Основной документ страны приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

