Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес.
По его словам, знать всю палитру оценок и мнений — полезно. Путин признался,что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается.
«Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — сказал в интервью телеканалу «Россия 1».
Путин подчеркнул, несмотря на то, что он прислушивается к предложениям, это не значит, он будет «реализовывать то, что услышал».
В июне Владимир Путин ответил на критику поправок в Конституцию. Президент страны не согласился с мнением о том, что поправки в Основной документ страны приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
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