Путин заявил, что никогда не полетит с премьер-министром в одном самолете

Президент России Владимир Путин заявил, что ввел для себя правило никогда не летать с премьер-министром в одном самолете. Он также решил, что они не будут одновременно отлучаться, используя разные лайнеры.

Президент объяснил, что ввел правила после того, как узнал о болезни Михаила Мишустина.

«Потому что на нас особая ответственность за положение в стране», — пояснил глава государства в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства также рассказал о том, что для него стало испытанием ограничения контактов с людьми, так как он любит общаться. Но он пошел на это из-за обстоятельств.

