Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

Он отметил, что президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. На сегодняшний день глава государства сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров. С поправками данная ситуация меняется кардинально.

Согласно им, окончательное решение по председателю правительства и по министрам принимает сам парламент. Президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. То есть существенная часть полномочий отдается парламенту, отметил Путин в интервью программе «Москва.Кремль.Путин».

Также президент назвал критику поправок в Основной закон страны от КПРФ «несколько странной». Путин отметил, что для коммунистических партий слово «диктатура» органично, поскольку они всегда выступали за диктатуру пролетариата, но «на самом деле это была диктатура одной партии», которая была закреплена в Конституции СССР, передает «РИА Новости».

Путин добавил, что многие другие вещи, «которые созрели» , но до этого не учитывались в Основном законе страны, теперь смогут найти свое место.

Ранее ЦИК Татарстана рассказал, как ведется подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию.