«Стрела» проведет заключительный матч в сезоне в чемпионате России по регби

«Стрела» проведет гостевой матч заключительного тура регулярного чемпионата России по регби. Соперником казанцев станет «ВВА-Подмосковье».

Команда Джей Пи Нила в предыдущем туре обыграла «Булаву» из Таганрога и досрочно гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата страны.

Встреча пройдет в четверг, на стадионе «Монино» в одноименном городе в Подмосковье. Начало матча — в 16.00 по мск. Игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна» и в YouTube-канале «Регби России».

Подробнее о выходе казанской «Стрелы» в плей-офф чемпионата России по регби можно почитать в материале «Реального времени».