Макаров забил четвертый мяч в сезоне и делит первое место в гонке бомбардиров с Азмуном и Нобоа

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров отметился дублем в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), принеся победу казанской команде — 3:0.

Таким образом, хавбек казанцев довел число своих голов в текущем сезоне до четырех.

Макаров сравнялся по этому показателю с лидерами гонки бомбардиров Сердаром Азмуном из «Зенита» и полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа.

Напомним, ранее Макаров принес победу «Рубину» в игре с ЦСКА, забив в добавленное арбитром время.