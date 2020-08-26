Рафик Якубов: «Ак Барс» хотел облегчить вопрос формирования состава на следующий сезон»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал решение казанского клуба продлить контракты с тремя хоккеистами.

— Продление контрактов — это совместное решение клуба, тренерского штаба и игроков. Принимая во внимание потолок зарплат, «Ак Барс» хотел облегчить вопрос формирования состава и на следующий сезон. Мы посовещались с тренерами и пришли к выводу, что эти хоккеисты будут приносить нам пользу и через год, — приводит слова генменеджера официальный сайт клуба.

Якубов также отметил, что все три хоккеиста стали родными для Татарстана и продление их контрактов носит стратегический характер. Генменеджер напомнил, что в клубе поставлена цель играть преимущественно собственными воспитанниками.

— Лукоянов и Петров — воспитанники татарстанского хоккея, они позволят нам достичь стратегических целей по количеству своих игроков в составе. Глухов уже давно играет и живет в Казани, он стал своим и для клуба, и для болельщиков, — сказал Якубов.

Напомним, «Ак Барс» сообщил о продлении контрактов с тремя нападающими команды. Артем Лукоянов, Кирилл Петров и Михаил Глухов переподписали свое соглашение с казанским клубом до конца сезона-2021/2022.