Глухов, Петров и Лукоянов получили новый контракт в «Ак Барсе». У Лукоянова 0 шайб в прошлом сезоне

Фото: ХК «Ак Барс»

Три форварда «Ак Барса» Михаил Глухов, Кирилл Петров и Артем Лукоянов подписали новые контракты с казанским клубом. Соглашения рассчитаны до конца следующего сезона-2021/2022.

30-летний Петров сыграл за «Ак Барс» 394 матча во всех чемпионатах, отметился 157 (77+80) очками за это время.

Михаил Глухов перешел в состав «Ак Барса» в ноябре 2014-го. За шесть полных сезонов нападающий сыграл 312 игр за казанцев и набрал 75 очков при показателе полезности «+13».

Артем Лукоянов играет за «Ак Барс» с 2011 года, отыграл за казанцев 532 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ и набрал 148 (63+85) очков при показателе полезности «+72». В регулярке прошлого сезона на счету Лукоянова ни одной заброшенной шайбы и 5 результативных передач. Одним точным попаданием Артем отметился в плей-офф.